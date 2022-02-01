«Рядом стоят люди с 7:30 утра. Очередь со вчера» 7 1.02.2022, 13:22

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В белорусских поликлиниках продолжается ажиотаж из-за всплеска коронавируса.

Вчера многие провели незабываемые часы в очередях у поликлиник, больше всего снимков и видео пришло из Минска. Кое-где даже поставили для людей тепловую пушку и давали горячий чай. Минздрав объяснил ажиотаж тем, что люди стояли за тестами. Люди объяснили, что им просто нужен больничный. Тогда Минздрав объяснил, что можно болеть три дня без больничного — чтобы не создавать очереди... Смотрим, что сегодня, пишет onliner.by.

Напомним, вчера поликлиники работали до упора, пока не приняли всех. Минздрав, отметив большую нагрузку на амбулатории, призывал не толпиться в очередях и по возможности болеть дома: омикрон обычно не дает тяжелой клиники, лечение то же, что и при ОРВИ. Но обращать особое внимание на группы риска (пожилые, ослабленные) — вот им стоит идти к врачу.

Сегодня утром белорусы продолжили слать нам снимки из поликлиник, но, заметим, процесс гораздо менее интенсивный, чем вчера. Хвосты на улице тоже попадаются, но реже и не такие длинные.

Читатель из Столбцов утро проводит в очереди, сообщает: пока перед кабинетом 30 человек. Все поместились внутри, на улицу хвост не торчит.

В минской поликлинике №16 с утра оживленно.

Смотрим, как изменилась картинка у минской поликлиники №5.

Это 38-я поликлиника Минска.

В 8-й поликлинике ситуация следующая. Читательница сообщает, что ей достался талон № 288, а на 11:05 зашел только 42-й пациент. «Рядом стоят люди с 7:30 утра. Очередь со вчера», — говорит женщина.

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