Каковы симптомы «ковидного» кашля? 1.02.2022, 13:53

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Чем отличается «ковидный» кашель от обычного и как его лечить

Медики рассказали о важных симптомах.

Как отмечает врач, кашель — не болезнь, а лишь симптом какого-то

На фоне пандемии тема кашля актуальна как никогда. И хотя он теперь ассоциируется прежде всего с коронавирусом, кашель может быть симптомом разных болезней, иногда даже не связанных с дыхательной системой. Об этом и не только рас сказала врач-терапевт медицинского центра Sante в Минске Ирина Алехно.

Как отмечает врач, кашель — не болезнь, а лишь симптом какого-то заболеваний. Поэтому нужно не просто прекратить кашель, а выяснить, какая причина кашля, какое заболевание за ним стоит, а потом заняться лечением, сообщает «Талон».

При каких заболеваниях может быть кашель?

Кашель сопровождает не только коронавирус, но и подавляющее большинство заболеваний дыхательной системы, включая различные ОРВИ, заболевания лор-органов (синуситы, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, трахеиты), аллергические риниты, фарингиты и трахеиты, а также бронхиальную астму.

Но также кашель могут сопровождать:

Различные новообразования в зоне кашлевых рецепторов;

Заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, с перикардитами;

Заболевания пищеварительной системы, прежде всего гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь.

Также кашель может быть признаком невротического расстройства. Кроме того, ему может провоцировать прием некоторых лекарственных препаратов, например, ингибиторов АПФ, которые применяются при лечении артериальной гипертензии.

Какой кашель при коронавирусе?

Как отмечает Ирина Алехно, специфических симптомов «ковидного» кашля нет.

«Коронавирус — это острая респираторная вирусная инфекция, которая протекает с вовлечением верхних дыхательных путей. И кашель будет «обычным». Если у человека нет хронических заболеваний верхних дыхательных путей, то при коронавирусе кашель чаще всего сухой», — отметила она.

Если у заболевшего изначально были заболевания лор-органов или системы дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма), то на фоне ковида кашель может сопровождаться выделением мокроты.

При этом ковид может развиваться с формированием пневмонита — и это не пневмония в ее классическом представлении.

«При ковидном пневмоните воспаление развивается не в легочной ткани, а в интерстициальной — то есть в той, которая окутывает легочную ткань. В легочной ткани кашлевых рецепторов нет, поэтому и пневмонии, и пневмониты могут протекать вообще без кашля. Хотя чаще всего эти заболевания сопровождаются кашлем, но связано это с сопутствующим воспалением бронхиального дерева», — отметила врач.

Какой кашель считается длительным?

Ирина Алехно отметила, что острый кашель длится до трех недель и чаще всего возникает на фоне простудных заболеваний. И хотя бывают ситуации, что длительный кашель носит остаточный характер, она не советует его игнорировать.

«Например, вы уже переболели каким-то простудным заболеванием, чувствуете себя хорошо, уже ходите на работу, но кашель сохраняется. Не игнорируйте его — идите к врачу и консультируйтесь. Может быть, на фоне перенесенной болезни проявились другие заболевания, ранее не привлекавшие к себе вашего внимания. Может быть, на фоне снижения иммунитета возникли аллергические проявления. Надо разбираться», — считает врач.

Как лечить кашель?

Ирина Алехно подчеркнула, что нет задачи просто убрать кашель. Нужно найти причину этого кашля и лечить заболевание, которое этот кашель провоцирует.

Если кашель сопровождается выделением мокроты, врач может назначить пациенту препараты, которые помогают этой мокроте выделяться — так называемые отхаркивающие средства. Это могут быть фармпрепараты или лекарства растительного происхождения, а также лекарственные сборы на основе трав (чабрец, тимьян, подорожник).

По словам врача, отхаркивающие средства надо принимать осмотрительно. Они немного стимулируют кашель, чтобы помочь мокроте собраться в комочки и выйти. А кашель надо усиливать не всегда.

Также в них нет необходимости в начале простуды, когда, как правило, кашель сухой, откашливать пока нечего. Тогда надо наоборот кашель смягчать и уменьшать. Если же мокрота начала понемногу отходить, то можно добавить отхаркивающие препараты.

«Лучше сначала проконсультироваться с врачом, получить схему лечения и понимать, когда какие препараты стоит подключать, потому что назначение отхаркивающих средств зависит от стадии простудного заболевания», — отметила Ирина Алехно.

Также могут быть назначены препараты, подавляющие кашель, если тот ухудшает общее состояние человека.

Кроме того, облегчить сильный кашель могут рассасывающие таблетки для горла. Они снижают раздражение задней стенки глотки и гортани, благодаря чему кашель может уменьшиться. Это подходит для легко протекающих простудных заболеваний, когда кашель возникает именно из-за раздражения верхних дыхательных путей.

Облегчает кашель при острых респираторных вирусных инфекциях также теплое питье: оно согревает дыхательные пути. Это могут быть морсы, травяные чаи или хорошо подогретая питьевая вода. Их следует пить медленно, небольшими глотками, чтобы согревать и успокаивать зоны раздражения.

Если нет противопоказаний, а температура тела не повышена, то можно делать согревающие ванночки для рук и ног.

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