«Скорая не забирает в Минске, хоть сатурация - 90» 5 1.02.2022, 14:41

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Белоруска рассказала, как ее семья оказалась в «ковидном аду».

Подписчица телеграм-канала COVID-19 BY рассказала шокирующую историю о том, как вся семья заболела коронавирусом:

— Заболеть ковидом - это не только полежать с температурой без вкуса и запахов, помучаться диареей... Осталось 30-50% легких и ты просто медленно сгораешь. Начинают происходить необратимые процессы в организме, когда иммунные клетки пожирают сами себя, как было у моего мужа.

При этом скорая не забирает в Минске, хоть сатурация 90, потому что некуда положить людей, все больницы переполнены.

Когда жизнь зависит от врача, где на консилиуме в области решают, кому выделить укол, который однозначно поможет. Что это за укол? Муж не знает, не до этого ему было, готовили его к реанимации уже. Но, как оказалось, многие слышали про него.

И когда рядом в больнице лежит родной человек и ты не можешь ему ничем помочь... Ты бы не слушал стайку независимых врачей, "антипрививочников", а сделал все, чтобы родные были здоровы. И выход один - вакцинация.

Нам, скорее всего, дочка принесла из садика, у нее первой температура была, но невысокая. Я еще и папу своего в гости позвала, но он легче перенес... В то же время дядя у мужа заболел. Свекровь ходила к нему (они рядом живут), сама заразилась, свекра заразила, в больницу попала...

Да, я дома сначала с температурой 37 была, а потом неделю было до 39, а ребенка не с кем оставить. Но у меня сбивалась немного температура, у мужа ничем и ни насколько. Мой муж лежал с отцом и родным дядей, которые оба умерли с разницей в один день, их хоронили в один день.

Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Но ковидный хвост - это продолжение ужаса: сатурация у мужа до сих пор низкая 92-94, сердце, давление, депрессия...

Да ад, по-другому не назовешь.

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