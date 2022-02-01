«Белые халаты»: Минздрав, у вас все нормально? 1 1.02.2022, 16:48

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Врачи обратились к чиновникам от медицины.

Telegram-канал «Белые халаты» обратился к Минздраву в связи с распространением в Беларуси штамма «омикрон»:

— У нас сегодня новый флешмоб: «покажи талончик с номером очереди».

Несколько наших подписчиков прислали нам талоны на очередь на прием в поликлиники с ужасающими цифрами. В одной поликлинике в один день могло быть и 270 человек по состоянию на 8 утра, и 500 человек — к середине и к концу дня. Обратите внимание на фото — выглядит довольно жутко. Подписчики сообщают, что некоторые из очереди так и не смогли до 9 вечера попасть на прием к врачу, просидев в ожидании несколько часов.

На всякий случай, еще раз спросим: нормально у нас все, Минздрав? Врачи справляются, пациенты получают помощь в полном объеме?

Будете потом опять рапортовать, что вы постарались и справились с тяжелым вызовом под названием «омикрон»?

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