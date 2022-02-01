Литва отказывалась транспортировать потенциально санкционные грузы на фоне ситуации с «Беларуськалием» 3 1.02.2022, 17:42

5,464

Фото: Charter97.org

Блокировали даже грузы из России и Казахстана.

Литовская железная дорога отклонила заявки ряда экспедиторов на перевозки грузов из России и Казахстана, сообщает BNS со ссылкой на главу Литовской ассоциации частных железнодорожных компаний Томаша Кершиса. По его словам, отказы затронули удобрения и нефтепродукты.

По его словам, в ЛЖД решили трактовать санкции так, что они затрагивают и грузы, проходящие через Беларусь. Кершис подчеркнул, что частные литовские железнодорожные компании не планируют иметь дела с «Беларуськалием».

Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас признал, что такие факты имели место, но после получения разъяснения МИДа заявки уже удовлетворяются.

«Сложилась ситуация, когда была неясная трактовка санкций Евросоюза и заявки на транспортировку нефтепродуктов через Беларусь одобряли не мы, а белорусы. Мы получили разъяснения от Министерства иностранных дел, и эти заявления уже согласовываются», — сказал он.

По словам Кершиса, ряд грузов, заявки по которым не были согласованы ранее, уже не попадут в Литву в феврале, что связано с особенностями перевозок по железным дорогам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».