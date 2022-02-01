Посол Швейцарии посетит политзаключенную Наталью Херше 1 1.02.2022, 19:19

Наталья Херше

Наталья Херше находится в тюрьме Могилева.

По информации МИД Швейцарии, новоназначенный посол в Беларуси Кристине Хонегер Золотухин прибудет в Минск в феврале и планирует среди прочего посетить политзаключенную швейцарскую гражданку Наталью Херше, пишет Deutsche Welle.

Швейцарский посол вручит верительные грамоты белорусским властям, хотя МИД Швейцарии считает, якобы это не акт признания легитимности Александра Лукашенко. Мол, Швейцария признает только государства, а насчет легитимности их руководства не высказывается.

Наталья Херше — уроженка Беларуси, гражданка Швейцарии. За сорванную с силовика балаклаву ее осудили на два с половиной года колонии.

Ранее Херше несколько раз категорически отказалась писать прошение о помиловании на имя Лукашенко, а потому остается за решеткой по политически мотивированному уголовному приговору.

30 января Наталья Херше, находящаяся в «крытой» тюрьме Могилева, объявила голодовку, протестуя против пыток постоянно включенным на полный звук радио в ее камере. Об этом она сообщила накануне своему брату Геннадию.

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