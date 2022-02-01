Двое белорусов признаны политзаключенными в России 1 1.02.2022, 20:01

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Оба белоруса находятся сейчас в СИЗО.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными белорусов Яну Пинчук и Вадима Дубойского. Оба находятся сейчас в СИЗО на территории России.

24-летняя Яна Пинчук с 2018 года живёт и работает в России. Её задержали 1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге по запросу белорусских властей. Девушку подозревают в администрировании протестных чатов. Её обвиняют в «разжигании вражды к сотрудникам милиции» и «руководстве экстремистским формированием».

31-летний Вадим Дубойский — житель Бреста. В августе 2020-го его задержали и избили, но отпустили без протокола. Когда брестчанин снял побои, на него начали дело за массовые беспорядки. Осенью 2020-го Дубойский уехал в Россию, там его и задержали.

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