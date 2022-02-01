В Бобруйске число больных COVID-19 за неделю выросло вдвое 1.02.2022, 21:47

Это только по официальным данным.

За неделю число больных COVID-19 в Бобруйске выросло вдвое. Об этом информагентству БелТА рассказала заведующая отделом эпидемиологии Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктория Богданович.

По её словам, болеют преимущественно люди в возрасте от 30 до 50 лет. "Отмечен и факт повышенной заболеваемости у детей 7-14 лет. При этом формы протекания в основном легкие и среднетяжелые. Пациенты все чаще проходят лечение дома, без госпитализации в стационаре", — рассказала Богданович.

Легкое протекание болезни она связала с вакцинацией.

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