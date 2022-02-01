СМИ КНДР: Ким Чен Ын полностью зачах 1 1.02.2022, 22:01

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Ким Чен Ын

Северокорейская пропаганда признала, что диктатор подорвал свое здоровье.

Диктатор Северной Кореи подорвал в 2021 году свое здоровье «ради блага народа», утверждается в новом фильме гостелевидения.

В Северной Корее выпустили документальный фильм о лидере страны Ким Чен Ыне в 2021 году. Создатели фильма утверждают, что Ким Чен Ын «полностью зачах» из-за своей усердной работы на благо государства. Об этом пишет Mirror.

Новый документальный фильм северокорейских государственных СМИ - часть традиции ежегодно выпускаемых фильмов, посвященных деятельности Ким Чен Ына в минувшем году.

Изменения во внешности северокорейского лидера авторы фильма связали с его усердной работой в год, ставший для КНДР особенно тяжелым из-за пандемии и продовольственного кризиса.

«Его тело полностью зачахло, и он показал себя заботящимся, сильно страдая и беспокоясь, чтобы осуществить мечты людей», - утверждают создатели фильма, выпущенном Центральным телевидением Кореи (KCTV).

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