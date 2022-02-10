Медики назвали характерный симптом стелс-омикрона 1 10.02.2022, 8:30

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Этот подвид коронавируса еще более заразнее своего «отца».

Стелс-омикрон, который ученые знают под названием BA.2, впервые был обнаружен в декабре 2021 года. Пока BA.2 еще изучают, но уже считается, что этот подвид омикрона еще более заразнее своего «отца». Стелс-омикрон имеет другую структуру шиповидного белка, чем прежние мутации ковида, пишет Mirror.

Симптомы BA.2 подобны признакам обычной простуды. Это боль в горле, насморк, чихание, легкие боли в мускулах, усталость и головная боль. Немного реже встречаются такие симптомы, как обмороки, туман в голове, сыпь на коже, конъюнктивит, рвота, сонный паралич и ночная потливость.

Но ведь есть еще один симптом, и он часто встречается при стелс-омикроне. Это тахикардия — повышенный пульс. Наше сердце может биться чаще в ответ на повышенную температуру или на воспаление, вызванное ковидом. Оно должно прогонять по телу больше крови, чтобы бороться с инфекцией, а для этого сердцу приходится работать более тяжело.

Обычно повышенный пульс — не тот симптом, что должен вызывать волнение. Но, если тахикардия не проходит длительное время или сопровождается симптомами вроде боли в груди, головокружения или потери сознания, вам стоит посетить доктора.

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