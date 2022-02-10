«Коммерсантъ»: Жириновский две недели скрывал свой диагноз 12 10.02.2022, 8:45

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Владимир Жириновский

Что происходит сейчас с российским политиком?

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заразился коронавирусом две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

О выздоровлении политика говорить пока рано: в его палате постоянно дежурят врачи и приготовлен аппарат искусственной вентиляции легких. При этом сам Жириновский продолжает работу в режиме «удаленки»: три его мобильных телефона едва успевают заряжаться.

По данным близкого к Минздраву источника «Ъ», Жириновский почувствовал недомогание две недели назад. Тогда же ему был поставлен и самый популярный сегодня в мире диагноз. Узнав об этом, лидер ЛДПР попросил врачей сохранять конфиденциальность. Свое решение политик мотивировал тем, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации. Он сам делал уколы уже восемь раз, постоянно агитировал за применение профилактических мер едва ли не во всех своих публичных выступлениях, а информация о заболевании главного апологета прививок, по его мнению, оказалась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР из числа «антиваксеров».

С учетом этого решения в центральном аппарате партии была распространена информация о том, что ее лидер, учитывая массовое заражение штаммом «омикрон» депутатов и сотрудников Госдумы, решил в профилактических целях временно перейти на домашний карантин и поработать удаленно. Об истинных причинах «удаленки» знали всего несколько человек: личные охранники, помощники и руководитель аппарата Жириновского. Все остальные, включая депутатов от ЛДПР, были убеждены, что их лидер партии просто страхуется от коронавируса.

2 февраля, во время очередного медосмотра, врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у больного развивающуюся пневмонию и настоятельно порекомендовали ему продолжить лечение в стационаре.

Как пояснил собеседник «Ъ», никаких угрожающих симптомов зарегистрировано не было, однако и выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось».

Политик согласился на госпитализацию в главный корпус больницы в районе Крылатское только при условии, что ему, несмотря на строгие эпидемиологические ограничения, будут обеспечены постоянный контакт с подчиненными и возможность работать в палате.

В итоге Владимиру Жириновскому действительно разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, а также предоставили ему возможность периодически разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником для передачи через него личных поручений.

По данным источника «Ъ», у политика зарегистрировано значительное поражение легких, поэтому рядом с ним постоянно находятся врачи. В палату Жириновского недавно привезли аппарат искусственной вентиляции легких, однако сделали это, скорее, для страховки. Лидер ЛДПР все это время дышал самостоятельно, а аппарат использовался только в режиме кислородной маски, помогающей пациенту быстрее справиться с последствиями болезни. При этом сам Владимир Жириновский, как утверждает собеседник «Ъ», свою болезнь вообще не замечает. С утра до вечера пациент смотрит новости и раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. По словам источника «Ъ», если бы не случайный «слив» в СМИ информации о госпитализации лидера ЛДПР, его подчиненные и сейчас были бы уверены, что Жириновский командует ими с обычной домашней «удаленки».

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