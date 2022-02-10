«Организм как будто упорно сопротивлялся всем врачебным действиям» 3 10.02.2022, 10:41

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Два месяца гродненские медики боролись за жизнь беременной женщины с COVID-19.

Удивительную историю спасения мамы и маленькой дочки от COVID-19 рассказала газета «Гродненская правда».

Началось все с того, что у беременной жительницы Гродно Екатерины Новогродской «тянуло живот» и немного фонила температура. Скорая привезла девушку в областной клинический перинатальный центр. Врачи сразу определили, что у пациентки коронавирусная инфекция. Тест подтвердил предварительный диагноз.

Уже на следующий день Екатерине дали кислородную поддержку, а спустя сутки перевели в реанимацию. На четвертый день девушке полегчало. Екатерина попробовала даже вставать, но сутки — и снова накрыло, стала задыхаться. Кислород увеличили до максимума, но легче не становилось.

Дальнейшее Екатерина помнит смутно. Много врачей вокруг, есть даже из столицы, подключение к ИВЛ. Пациентка очнулась на каталке. Сопровождающая сказала, что едут в родзал, и обнадежила: «С ребенком все в порядке».

— Я тогда почему-то подумала, что врачи спасают ребенка, а сама могу и не проснуться. Путь до операционной — несколько метров, а какие только кошмары ни представлялись, — рассказала девушка.

На самом деле спасали обеих. Малышку, которая благодаря операции кесарево сечение появилась на свет на 31 неделе беременности и весила всего кило шестьсот семьдесят, — сначала в перинатальном центре в отделении реанимации для новорожденных, потом в областной детской больнице. Маму — сначала в перинатальном, а затем в областном кардиоцентре, где функцию жизненно важных органов пациентки взял на себя аппарат ЭКМО.

В реанимации Екатерина провела четыре недели.

— Первое, что запомнилось, когда пришла в себя и открыла глаза, а это было 21 ноября, — фото моей новорожденной девочки, которое принесли врачи перинатального центра, — поделилась собеседница. — А через несколько дней показали видео из детской больницы уже подросшей малышки: «Борись, Катя, ей нужна мама!» Я тогда еще не могла говорить, лишь глазами подтвердила: буду.

Домой Екатерина вернулась 20 декабря. А через два дня с мужем отправилась в детскую больницу за дочкой. Малышка набрала положенный вес, окрепла и благодаря врачам приехала домой здоровенькой. Хотя, как признавались врачи, вначале за нее волновались не меньше, чем за маму.

«Организм как будто упорно сопротивлялся всем врачебным действиям»

Заведующая отделением областного клинического перинатального центра Елена Пашенко вспомнила, что когда Екатерину выписали, врачи были счастливы не меньше, чем она сама:

— У нее с момента поступления резко нарастала дыхательная недостаточность, ухудшались показатели крови. Мы ни на шаг не отходили от нее, тактику лечения обсуждали и, если требовалось, корректировали по нескольку раз в сутки: и днем, и ночью.

Елена Пашенко отметила, что гродненские врачи постоянно находились на связи с республиканскими коллегами. Когда состояние пациентки, несмотря на все усилия, ухудшилось, то специалисты приехали в центр.

— Мнение было однозначным: наша тактика лечения правильная. Но, увы, организм как будто упорно сопротивлялся всем врачебным действиям. На одиннадцатые сутки экстренно было принято решение провести кесарево сечение. Для врачей это особые случаи максимальной степени мобилизации, когда требуется высочайший профессиональный пилотаж. Операция прошла успешно. Ребенок появился на свет с низкой массой тела и был сразу помещен в реанимацию новорожденных. Однако родоразрешение не улучшило состояние пациентки. Консилиумом было принято решение перевести ее в кардиоцентр, где есть возможность выполнения экстракорпоральной оксигенации. В дальнейшем вплоть до выписки врачи нашего центра вели ее вместе с коллегами, — рассказала завотделением областного клинического перинатального центра.

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