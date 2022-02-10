Заражение «Омикроном»: малоизвестные признаки в плечах и спине, которые следует замечать 2 10.02.2022, 13:20

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Распознавание симптомов коронавируса и самоизоляция помогают остановить распространение инфекции.

Заражение штаммом Омикрон – доминирующим в настоящее время вариантом коронавируса – проявляется рядом признаков. Они могут проявляться по-разному у многих людей, и могут различаться по степени тяжести у непривитых и привитых. Также есть основания считать, что заразиться Омикроном могут даже те, кто относительно недавно переболел COVID-19, пишет medikforum.ru.

«Некоторые данные свидетельствуют, что этот вариант вызывает не только «классические » симптомы, хорошо известные по предыдущим штаммам, поэтому люди должны знать о других признаках заражения. Их распознавание и дальнейшая самоизоляция могут помочь остановить распространение вируса», - заявили представители службы здравоохранения NHS.

Говоря о том, что важно уметь замечать малоизвестные и нетипичные признаки инфекции, медики отметили, что проблемы с суставами и мышцами стали распространенными в волну, вызванную Омикрон-штаммом. Такие проблемы могут затрагивать плечи, шею, спину, колени.

«Пациенты сообщали, что распространенными симптомами после плохого самочувствия являются боль и скованность в плечах и спине, хотя проблемы с суставами и мышцами в случае инфекции могут затрагивать практически любую часть тела», - рассказали в NHS.

Эксперты уточнили, что болевые ощущения у заболевших часто бывают волнообразными: они то стихают, то вновь возобновляются. Также имеются свидетельства переболевших о непривычных, странных ощущениях, таких как онемение или покалывание, слабость в руках и ногах.

В свою очередь, разработчики приложения по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE Covid Symptom Study, проинформировали, что мышечные боли, связанные с заражением, могут варьироваться от умеренных до весьма изнурительных (особенно когда они возникают вместе с усталостью) и мешающих людям выполнять повседневные задачи. Также, по их словам

«необычные мышечные боли могут быть ранним симптомом инфекции COVID-19, им свойственно появляться в самом начале болезни».

Иногда такие боли не проходят с выздоровлением, становясь одним из проявлений постковидного синдрома.

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