Медики выявили симптом «Омикрона», после которого возникают проблемы с дыханием 1 10.02.2022, 15:08

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Эта закономерность может проявиться, даже если течение болезни легкое.

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при заражении штаммом коронавируса Омикрон. Такую закономерность заметили медики и предупредили инфицированных ковидом следить за своим состоянием, даже, если на их взгляд, течение болезни легкое.

Медики заметили, что некоторые пациенты с коронавирусом сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать.

Об этом проинформировала Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает Express.

Медики заметили, что некоторые пациенты сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать. Они назвали данный признак достаточно распространенным среди заболевших COVID-19.

Сильнее всего головные боли развиваются у тех, кто и до коронавируса страдал от этого недуга.

Эксперты раскрыли данные: проблема может беспокоить любого человека даже после выздоровления от коронавируса. Врачи добавили, что лекарства от головной боли дают положительные результаты в борьбе с неприятным симптомом.

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