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SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире

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  • 10.02.2022, 15:33
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SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире
Фото: twitter.com/elonmusk

Аппарат уже готов к первому орбитальному полету.

Космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship. Аппарат уже готов к первому орбитальному полету. Об этом сообщает Youtube-канал NASASpaceflight.

В прямом эфире было продемонстрировано успешное соединение SpaceX с прототипом Starship 20, которые оснащен новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Общая высота ракеты достигает 120 метров. Для ее строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами Мехазиллу, которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.

Напомним, летом прошлого года аппарат Starship и двигатели носителя Super Heavy переместили на стартовую площадку.

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