SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире

SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире6
- 10.02.2022, 15:33
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Аппарат уже готов к первому орбитальному полету.
Космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship. Аппарат уже готов к первому орбитальному полету. Об этом сообщает Youtube-канал NASASpaceflight.
В прямом эфире было продемонстрировано успешное соединение SpaceX с прототипом Starship 20, которые оснащен новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.
Общая высота ракеты достигает 120 метров. Для ее строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами Мехазиллу, которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.
Напомним, летом прошлого года аппарат Starship и двигатели носителя Super Heavy переместили на стартовую площадку.