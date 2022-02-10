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Учения РФ и Беларуси: США связались с Минском, чтобы «снизить вероятность просчета»

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  • 10.02.2022, 20:29
  • 8,944
Учения РФ и Беларуси: США связались с Минском, чтобы «снизить вероятность просчета»
Марк Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС РБ.

На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".

Об этом сообщает в Twitter журналист Fox News Люк Томлинсон.

Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022".

Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

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