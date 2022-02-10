Прививки от коронавируса получили 70% населения ЕС 10.02.2022, 23:22

В ЕС прогнозируют спад волны «Омикрона».

В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Еврокомиссия ожидает спад волны распространения "Омикрона".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на комиссара ЕС по здравоохранению Стеллу Кириакидес.

"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.

Она выразила надежду, что в следующие недели волна заражений "Омикроном" в ЕС пойдет на спад. При этом Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность и следует быть готовом к появлению новых вариантов коронавируса.

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