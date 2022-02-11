Стало известно, какой орган Омикрон поражает в первую очередь 11.02.2022, 8:29

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Одним из осложнений могут быть отдаленные последствия.

Самый главный орган-мишень — это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм значительно реже вызывает пневмонии, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия.

Врачи считают легкие главным «органом-мишенью» Омикрона. И даже легкое течение болезни может стать причиной проблем с легкими в будущем.

Об этом рассказала врач Наталья Кузенкова, передает cursorinfo.co.il.

Она отметила, что, хотя уже сейчас известно, что Омикрон значительно реже вызывает пневмонии, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией.

Еще одним из частных осложнений являются тромботические расстройства. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, что может привести к развитию инсультов.

Врач напомнила что, чтобы легче перенести заболевание COVID-19 необходимо вакцинироваться.

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