Стало известно, какой орган Омикрон поражает в первую очередь
- 11.02.2022, 8:29
- 8,328
Одним из осложнений могут быть отдаленные последствия.
Самый главный орган-мишень — это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм значительно реже вызывает пневмонии, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия.
Врачи считают легкие главным «органом-мишенью» Омикрона. И даже легкое течение болезни может стать причиной проблем с легкими в будущем.
Об этом рассказала врач Наталья Кузенкова, передает cursorinfo.co.il.
Она отметила, что, хотя уже сейчас известно, что Омикрон значительно реже вызывает пневмонии, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией.
Еще одним из частных осложнений являются тромботические расстройства. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, что может привести к развитию инсультов.
Врач напомнила что, чтобы легче перенести заболевание COVID-19 необходимо вакцинироваться.