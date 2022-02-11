Названы 10 самых полезных и вкусных вариантов обеда 11.02.2022, 12:05

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Сытный, но легкий диетический обед - залог хорошего настроения и похудения.

Быть стройным и заботиться о своей фигуре - не означает ничего не есть. Наоборот, кушать нужно не меньше, но правильно, пишет healthinfo.ua.

Сытный, но легкий диетический обед - залог хорошего настроения и похудения. Он позволит вам дотянуть до нормального ужина, не срываясь на вредные перекусы.

Предлагаем 10 самых полезных и вкусных вариантов обеда:

1. Омлет с курицей и грибами.

2. Картофельное пюре и тост из цельнозернового хлеба с парой чайных ложек арахисового масла.

3. 2 отварных яйца с пучком шпината.

4. Салат из отварной свеклы с зеленью, сыром и орехами.

5. Смузи для похудения: стакан кефира, 100 грамм творога, половинка банана и 1 ст. л. отрубей.

6. Отварное куриное филе с зеленым салатом

7. Маленький ролл из лаваша, вареной грудки птицы и овощей.

8. Гречневая каша и стакан кефира.

9. Консервированный тунец с овощами.

10. Крем-суп из брокколи.

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