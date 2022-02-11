Заражение Омикроном: врачи назвали «симптом номер один» 1 11.02.2022, 12:55

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Некоторые проявления этой болезни требуют оперативного обращения к врачам.

Доктор медицины Эрик Чио-Пенья рассказал в интервью, какие состояния являются «красными флагами», сигналящими о случившемся заражении Омикроном. По словам врача, штамм Омикрон имеет преимущественно те же признаки и симптомы, что и другие штаммы, вызывающие COVID-19, пишет medikforum.ru.

В значительной степени это гриппоподобные симптомы – боль в горле, насморк, лихорадка, озноб, мышечные боли, нарушенное обоняние.

«Некоторые отчеты показывают, что первый симптом, характерный для заражения Омикроном, – это насморк: он встречается в волну этого штамма чаще, чем в периоды распространения других вариантов», - сообщил медик.

В то же время, говорит врач, поскольку новый штамм стремится в первую очередь поражать дыхательные пути, признаком номер один можно считать все, что проявляется как инфекция верхних дыхательных путей – заложенность, изменение запахов, боль и давление в околоносовых областях и во лбу, выделения из носа.

«Если у вас появятся какие-либо симптомы инфекции верхних дыхательных путей, вам следует рассматривать заболевание ковидом как один из наиболее вероятных диагнозов», - подчеркнул доктор медицины.

Также доктор Чио-Пенья назвал симптомы, которые могут говорить, что инфекция осложнилась, и человек нуждается в медицинской помощи. Эксперт рекомендует вызывать скорую помощь, если например, появляются боль в груди и одышка при физической активности, или трудности при ходьбе из-за слишком одышки. Помимо этого, потенциально опасным признаком является посинение пальцев, ногтей, губ.

Врач подчеркнул, что наиболее эффективном средством борьбы с Омикроном является вакцинация и ревакцинация. Ссылаясь на данные CDC, он сообщил, что практически ни у кого из людей, которые были вакцинированы и ревакцинированы, не развилась при заражении тяжелая инфекция. Медик уточнил: у человека, который получил вакцину и бустер, риск заболеть серьезно примерно в 40 раз ниже, чем у непривитого человека, и примерно в 8 раз ниже, чем у вакцинированного человека без бустерной прививки.

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