Медики назвали неожиданное последствие коронавируса для сердца
- 11.02.2022, 13:36
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Исследование провели в Вашингтонском университета в Сент-Луисе.
По словам ученых, повышенный риск возникновения болезней сердца наблюдался у людей, независимо от степени тяжести их инфекции, хотя у тех, кто тяжело перенес болезнь, он был выше, чем у пациентов с легкой формой, пишет cursorinfo.co.il.
Как заявили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, после коронавируса очень велик риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о ишемической болезни сердца и прочих.
Так, эксперты провели анализ данных о более чем 11 миллионах человек. Они сталкивались с подобными проблемами независимо от того, насколько тяжелым был COVID-19. При этом, если заболевание проходило тяжело, то риск был выше.
Ученые призвали особенно обращать внимание на сердечно-сосудистую систему при лечении и реабилитации после коронавируса.
Чаще всего COVID-19 вызывает фибрилляцию предсердий, когда у человека наблюдается повышенное сердцебиение и начинаются проблемы со свертыванием крови.