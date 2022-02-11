«Подлежит отставке со своего поста»: генерал Ивашов объяснил свои требования к Путину 11 11.02.2022, 14:14

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леонид ивашов

фото: АР

Именно так принято у военных.

Экспертное сообщество в России продолжает анализировать обращение Общероссийского офицерского собрания, в котором было выдвинуто требование прекратить военную провокацию на украинском направлении, а также требование лично к президенту страны Владимиру Путину – уйти в отставку, пишет «Собеседник».

Политологи, социологи и прочие эксперты выдвигают самые разные теории. Так, бывший сокурсник Путина Юрий Швец предположил, что обращение является ничем иным как «голосом военных, которые предостерегают своего начальника от фатальных ошибок».

Председатель Общероссийского офицерского собрания, генерал-полковник Леонид Ивашов в свою очередь объяснил, почему организация выдвигает требования отставки президента РФ.

По его словам, именно так принято у военных, и удивляться тут нечему:

«Общероссийское офицерское собрание потребовал отставки Путина? Вы знаете… Скажите, пожалуйста, какая из жизненно важных сфер развивается, растет?

По коррупции мы являемся мировыми лидерами, по темпам смертности мы тоже там, по падению системы образования мы сегодня безусловные лидеры. Нигде так не учат, как у нас!

Поэтому командир, а Путин является верховным главнокомандующим, который проигрывает во всем: в боевой подготовке, учениях и стрельбах… Такой командир подлежит отставке со своего поста», - заявил Ивашов в эфире Youtube-канала «Спец».

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