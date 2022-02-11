Врач рассказала, как легко отличить омикрон-штамм от других инфекций 11.02.2022, 14:25

Она назвала симптом, который встречается у 90 % пациентов с омикроном.

Как отличить насморк при омикроне от обычного, рассказала в беседе с изданием «Екатеринбург онлайн» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Наталья Эсаулова.

Эксперт отмечает, что одним из самых распространённых симптомов коронавируса является насморк. В то же время потеря обоняния и вкуса при новой мутации ковида фиксируется крайне редко.

В предыдущих штаммах такие симптомы, как насморк (ринорея), боль в горле и охриплость, встречались редко. Сейчас насморк встречается у 90 % пациентов с омикрон-штаммом.

Специалист также заявила, что единственное отличие обычного насморка от коронавирусного – это его длительное течение.

«Значительных отличий от других ОРВИ нет — такой же насморк, как при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях. Единственное, что можно сказать, насморк при штамме омикрон протекает более длительно и сопровождает пациента практически весь период болезни: от трех до семи-десяти дней», -уточнила врач.

Чаще всего слизистая оболочка носа становится отечной, появляется головная боль. При обычных же ОРВИ насморк проходит уже в течение первых дней болезни.

Лечить ковидный насморк какими-то особенными способами не нужно. Нос необходимо промывать солевыми растворами. А вот увлекаться сосудосуживающими каплями и спреями не стоит, так как они вызывают привыкание, пояснила Эсаулова.

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