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На стройке станции метро в Минске землей засыпало человека

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  • 11.02.2022, 14:35
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На стройке станции метро в Минске землей засыпало человека
Фото: МЧС

Произошел обвал грунта.

Днем 11 февраля телеграм-канал «Транспорт Минска» сообщил, что на стройке станции метро «Неморшанский сад» произошел обвал грунта и есть пострадавшие. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.

Как сообщает МЧС, на месте стройки человека засыпало грунтом. Спасатели работают на территории строительной площадки метрополитена.

В пресс-службе «Минскметростроя» комментировать произошедшее отказались, заявив, что не в курсе произошедшего.

«Неморшанский сад» — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской.

Фото: МЧС
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