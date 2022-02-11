На стройке станции метро в Минске землей засыпало человека

На стройке станции метро в Минске землей засыпало человека3
- 11.02.2022, 14:35
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Произошел обвал грунта.
Днем 11 февраля телеграм-канал «Транспорт Минска» сообщил, что на стройке станции метро «Неморшанский сад» произошел обвал грунта и есть пострадавшие. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.
Как сообщает МЧС, на месте стройки человека засыпало грунтом. Спасатели работают на территории строительной площадки метрополитена.
В пресс-службе «Минскметростроя» комментировать произошедшее отказались, заявив, что не в курсе произошедшего.
«Неморшанский сад» — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской.