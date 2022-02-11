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«В школах и детских садах продолжают повально, целыми классами и группами болеть дети»

  • 11.02.2022, 14:55
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«В школах и детских садах продолжают повально, целыми классами и группами болеть дети»
фото: shutterstock

Детская заболеваемость COVID-19 в Беларуси продолжает уверенно держаться на высоком уровне.

О ковидных проблемах в Беларуси продолжают рассказывать телеграм-каналу «Белые халаты» подписчики:

«В городе Мядель (Минская область) нет поста и даже хотя бы пары коек для детей с ковидом! Отправляют за 120-160 километров в другие города детей на «скорой» лечить ковид. Самое интересно, что руководство не хочет и не собирается ничего предпринимать, чтобы открыть койки для детей. В такую даль, ладно бы взрослые, нам все равно, но дети!

Это мало того, что болезнь душит, так и такой стресс. Уже на Мядельской больнице числится большая прибольшая жалоба размером в более 10 страниц! Всё рассказано, как есть! Вот еще пусть люди знают, что с детским отделением происходит!».

Детская заболеваемость COVID в Беларуси продолжает уверенно держаться на высоком уровне. Судя по поступающим сообщениям, в школах и детских садах продолжают повально, целыми классами и группами болеть дети.

При этом, в таких городах, как Мядель, вопрос, куда госпитализировать заболевших детей, решается их транспортировкой в другие города. Связано ли это с отсутствием специалистов-педиатров в Мядель, или с тем, что койки заняты взрослыми пациентами — доподлинно не известно.

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