В Борисове очереди теперь не только к докторам, но и в окошко, где закрывают больничный 1 11.02.2022, 16:00

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Чтобы поставить штамп на бюллетень нужно 2-2,5 часа.

В борисовской поликлинике №4 теперь очереди не только на прием к врачу, но и чтобы закрыть бюллетень, для чего нужно поставить штамп в специальном окошке. Об этом ex-press.by сообщили читатели.

Сегодня, 11 февраля, борисовчанка простояла два часа в очереди к доктору, а потом еще столько же, чтобы поставить штамп на бюллетень.

— Вчера, 10 февраля, борисовчанин провел 6 (!) часов в поликлинике №4 г. Борисова, чтобы закрыть больничный. Сначала к врачу, а потом около 2,5 часов — в очереди в окошко, чтобы поставили штамп. И примечательно то, что такое положение вещей уже даже никого не возмущает. Все спокойно стояли и ждали..., — написала другая читательница.

B понедельник, 7 февраля, заболевшие и занявшие очередь в «красной зоне» с самого утра, еще до открытия 4-й поликлиники Борисова, смогли попасть на прием ко врачу только в обед. В итоге время ожидания в среднем составило 6-7 часов.

В Борисовском районе сейчас наблюдается рост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом. Пациентов с ковидом лечат в Борисовской инфекционной больнице, отделении кардиологии больницы №2. Еще 40 коек выделены в отделении пульмонологии на случай роста госпитализации.

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