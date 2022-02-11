Заразившихся ковидом россиян в шесть раз больше, чем в статистике 1 11.02.2022, 16:37

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Многие из них заражаются повторно.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался о данных официальной статистики по заболевшим коронавирусом.

По его словам, зараженных россиян на самом деле гораздо больше, чем указывает оперативный штаб. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что официальная статистика по заболеваемости базируется на результатах ковид-тестов.

«По опыту всех вакцин, исследованиям американских коллег, установлено, что на самом деле реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, никуда не обращавшихся, не делавших тесты в шесть раз больше, чем указано в статистике», — пояснил ученый.

В качестве примера он привел показатель в 50 тысяч зараженных. На самом деле это значит, что заразилось 350 тысяч, утверждает Жемчугов.

Инфекционист также полагает, что все жители Москвы переболеют ковидом, многие из них заражаются повторно. Кроме того эксперт допускает, что COVID-19 может переключиться с человека на другие биологические виды.

Напомним, что за прошедший день всего в России выявлено 203 тысяч 949 новых случаев, госпитализировали 19 тысяч 281 человека, зарегистрировано 722 смерти.

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