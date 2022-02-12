Николая Статкевича могли заразить коронавирусом 1 12.02.2022, 8:26

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У лидера белорусской оппозиции уже вторую неделю держится температура.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич, возможно, болен коронавирусом.

Об этом сообщила супруга политика Марина Адамович.

«Николай Статкевич болеет уже вторую неделю. Температурит. Похоже, ковид.

А «постельный режим» в СИЗО, почему-то назначается с 9.00 до 20.00. Логично же», - написала Марина Адамович.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского». Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

Поддержать политзаключенного письмами можно по адресу: Статкевич Николай Викторович, СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

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