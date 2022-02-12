Медики назвали пять неожиданных симптомов «Омикрона»
- 12.02.2022, 9:02
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На заражение может указывать не только температура и боль в горле.
Британские эксперты в рамках исследования ZOE назвали еще пять симптомов, кроме высокой температуры и боли в горле, которые свойственны Омикрону, пишет Еxpress.
В частности, они указывают на следующие симптомы, которые могут наблюдаться при заражении новым штаммом коронавируса.
Во-первых, это сыпь на коже (климатический гипергидроз), которая может наблюдаться где угодно на теле, чаще всего на руках, ступнях и локтях. Во-вторых, это зуд, который сопровождает сыпь.
Третьим признаком болезни может быть воспаление кожи на пальцах ног, которые могут сильно краснеть.
Четвертым симптомом, по мнению экспертов, являются сухие или потрескавшиеся губы, а пятым – пятна на шее.
Издание отмечает, что большинство этих симптомов касается проблем с кожей, на которые часто не обращают внимание, говоря о признаках COVID-19.