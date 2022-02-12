Медики назвали малоизвестный и потенциально опасный симптом «омикрона» 12.02.2022, 12:05

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Когда вызывать «скорую»?

Врачи предупреждают, что симптомом заражения Омикроном может стать учащенное сердцебиение, являющееся малоизвестным и потенциально опасным проявлением ковид-инфекции.

Общеизвестно, что многие люди, заразившиеся Омикроном, переносят заболевание в легкой форме – их симптомы напоминают сезонные респираторные болезни, такие как простуда или грипп. Но специалисты Британского фонда сердца выступили с предупреждением о том, что инфицированные люди могут столкнуться с малоизвестным симптомом – учащенным сердцебиением. По словам экспертов, «сердце может начать биться быстрее в ответ на лихорадку или воспаление, вызванное вторжением коронавируса в организм», пишет medikforum.ru.

Медики поясняют, что повышенная частота сердечных сокращений является обычным явлением при инфекционном заболевании. Это происходит в связи с тем, что сердечной мышце приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать больше крови по всему телу, помогая иммунной системе бороться с возбудителем инфекции. Таким образом, люди, заболевшие в результате заражения Омикроном, могут почувствовать, что их сердечный ритм изменился – сердце будет работать в учащенном режиме: стучать, колотиться, трепыхаться и т.д.

Учащенное сердцебиение может преследовать и тех, кто выздоровел от коронавируса. Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование и установили, что в течение года многие переболевшие ковидом рискуют столкнуться с осложнениями в работе сердца, включая не только аритмию, но и более серьезные нарушения вплоть до инфаркта миокарда. Особенно уязвимы в этом плане люди, которые переболели COVID-19, не будучи вакцинированными – для них особенно серьезно возрастают риски пострадать от миокардита, перикардита, ишемической болезни сердца, инсульта.

Когда вызывать врачей. Во многих случаях учащенное сердцебиение не является серьезным нарушением. Тем не менее, оно остается потенциально опасным симптомом, поскольку может проявляться в обстоятельствах, когда жизнь человека оказывается под угрозой.

Вызывать скорую помощь нужно, если учащенное сердцебиение сопровождается следующими ощущениями.

Боль, стеснение, жжение в груди и чувство тяжелого груза на грудной клетке.

Потливость.

Головокружение.

Одышка, нехватка воздуха.

Тошнота, рвота.

«Следует немедленно обратиться за помощью, если боль в груди, сопровождаемая стеснением или тяжестью, продолжается более 15 минут. Это может быть проявлением сердечного приступа».

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