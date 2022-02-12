Врач рассказала, какие витамины необходимо принимать при Омикроне 1 12.02.2022, 13:48

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Организму нужен запас прочности до того, как вы заболеете.

Диетолог Елена Соломатина перечислила витамины, которые необходимо принимать в период распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

«Дело в том, что вам нужен какой-то запас прочности до того, как вы заболеете», — отметила она.

По словам врача, к основным витаминам относятся витамины C, D, B12, цинк и омега-3.

Витамин С участвует в выработке интерферонов, цинк — в нормальной иммунной реакции, витамин В12 — в здоровье нервной системы, витамин D — в поддержании иммунной и сердечно-сосудистой систем, а омега-3 — в клеточных мембранах.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы.

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