Названы симптомы омикрона, которые проявляются в первые два дня после заражения 12.02.2022, 15:05

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На что врачи рекомендуют обратить внимание.

Симптомы омикрона, которые проявляются в первые два дня после заражения. Об этом сообщает газета «Express», которая ссылается на национальную службу здравоохранения Великобритании и международные исследования врачи нового штамма.

Основная симптоматика нового штамма COVID-19 «омикрон», как и основной вирус, похожа на заражение острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), но сначала протекает мягче.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS, - прим. ред.) выделила в ходе исследований три официальных симптома коронавируса: кашель, лихорадка, потеря вкуса и запаха.

При заражении омикроном многие пациенты не отмечают у себя типичные для COVID-19 симптомы, но поступают с таким перечнем жалоб: першение в горле, боли в пояснице, насморк или заложенность дыхательных путей, головные боли, усталость, частое чихание, ночная потливость и общая ломота в теле.

Именно эти симптомы возникают в первые два дня после заболевания.

Предполагается, что инкубационный период ковида, вызванного «омикроном», короче, чем при заражении другими штаммами коронавируса.

По словам Райана Роуча, генерального директора Discovery Health, первые симптомы заражения «омикроном» обычно проявляются в течение первых 3-х дней.

По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, возникающим при низком уровне кислорода в крови.

Врачи рекомендуют обратить внимание на красные воспаленные пальцы ног при COVID-19. Согласно отчетам медиков, такой признак чаще всего бывает у детей и подростков, но встречается и у взрослых.

В случае обнаружения симптомов необходимо обратиться к врачу и сдать тест на наличие инфекции, а также самоизолироваться.

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