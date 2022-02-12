Врач назвал самые типичные симптомы омикрона 1 12.02.2022, 18:11

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Этот штамм коронавируса поражает бронхи и бронхиолы.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, рассказал о том, что с COVID-19 на Случчине, пишет kurjer.info.

Общая ситуация:

- Сейчас мы на подъёме 5 волны.

- В Слуцкой ЦРБ работают 4 инфекционных отделения для больных COVID-19.

- Всего коек в отделениях — 237 (20 из них — для детей).

- Были дни, когда вызовов было так много, что приходилось приезжать к больному только на следующий день.

- Штамм «омикрон» уже в Слуцке.

Отличие омикрона от дельты:

- Главное отличие омикрона – высокая заразность.

- Из-за мутаций вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.

- Омикрон чаще всего не вызывает поражения нижних дыхательных путей (пневмонию).

- Дельта поражает альвеолы, омикрон — бронхи и бронхиолы.

- Протекает в более лёгкой форме.

- Его проявления часто похожи как у обычных ОРВИ: повышение температуры, насморк, чихание, боли в горле и кашель.

- Сейчас число случаев омикрона больше, чем случаев ОРВИ.

Вакцинация:

Те, кто болел «короной» раньше или был вакцинирован, имеют шанс заболеть.

Если заболели, то это почти бессимптомно или в лёгкой форме. Часто это просто: одно-двукратное повышение температуры.

Болели привитые, но риск «получить» тяжёлую форму или умереть на порядок меньше.

Лучшая профилактика – максимально мало бывать в местах массового скопления людей.

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