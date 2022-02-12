Иммунолог назвал лучшую приправу для здоровья 12.02.2022, 18:56

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Она хорошо сочетается с овощами.

Иммунолог и нутрициолог доктор Хизер Модей (Heather Moday) заявила, что одной из лучших для иммунитета приправ является куркума, а ее регулярное употребление в пищу повышает защитные функции организма и способствует правильному пищеварению, пишет socportal.info.

Специалист объяснила, что куркумин, входящий в состав корня куркумы, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что немаловажно при борьбе с болезнями.

В частности, доктор акцентировала, что куркума будет полезной для кишечника. Особенно для тех пациентов, у которых был диагностированы воспалительные заболевания органа, например, болезнь Крона и язвенный колит.

Она же подчеркнула, что куркумин стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и снижает количество патогенных (болезнетворных) бактерий.

Также кукркума способна снизить уровень кортизола — один из гормонов, который вырабатывает кора надпочечников. Он участвует во многих обменных процессах, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Кроме того, куркумин может подавить некоторые изменения иммунной системы, вызывающие аутоиммунные заболевания.

Доктор отметила, что куркуму часто используют для пациентов с артритом, диабетом и во время респираторных инфекций.

Хизер Модей также поделилась некоторыми кулинарными советами, как лучше использовать эту приправу на кухне.

В частности, эксперт рекомендовала заменить нею соль.

Использовать куркуму в данном случае можно запекая овощи. Приправа хорошо сочетаетяс с бататом, морковкой, луком, брокколи. Их следует выложить на деко и посыпать куркумой, запечь. Также полейте овощи оливковым маслом, - посоветовала она.

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