Врачи рассказали, сколько воды надо пить при COVID-19
- 13.02.2022, 13:24
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Это усилит иммунный ответ вирусу.
Во время заболевания коронавирусом следует увеличить суточную норму потребления воды вдвое, чтобы помочь организму быстрее вывести вирус.
Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Федорова, пишет apostrophe.ua.
Эксперт отмечает, что без потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит, организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу.
По словам врача, существует общеизвестное правило расчета дневной нормы воды для каждого организма – 25-30 мл на 1 кг веса. Так, для человека весом 60 кг нужно выпивать около двух литров воды в сутки.
Во время болезни COVID-19 эта цифра должна увеличиться вдвое – то есть выпивать нужно почти 4 литра воды в сутки.
Медик обращает внимание, что вода из кулера или бутылок не принесет желаемого результата в борьбе с болезнью, поскольку она дистиллирована и не несет в себе никаких полезных элементов, таких как магний и кальций.
При ковиде важно употреблять именно минерализованную воду, которую можно купить в аптеках, резюмировала врач.