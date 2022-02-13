«Еврорадио»: Украина запретила въезд белорусам призывного возраста

«Еврорадио»: Украина запретила въезд белорусам призывного возраста4
- 13.02.2022, 15:12
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Ограничение введено до конца белорусско-российских военных учений.
Государственная пограничная служба Украины решила не пускать в Украину всех мужчин призывного возраста с белорусским гражданством.
Ограничение временное — до конца белорусско-российских военных учений. Об этом «Еврорадио» сообщил осведомленный источник.
Учения должны закончиться 20 февраля.
Проблемы с пересечением границы Украины у белорусов начались во второй половине недели. В некоторых случаях не пускают в Украину и женщин.