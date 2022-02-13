В пограничной службе Украины прокомментировали отказы во въезде белорусам 1 13.02.2022, 16:50

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Последние несколько дней поступает информация, что на пограничных пунктах пропуска в Украину детально проверяют и дают запрет на въезд гражданам Беларуси. Особенно это касается мужчин призывного возраста, но немало случаев, когда во въезде отказывали и женщинам. Такое ограничение может быть связано с белорусско-российскими военными учениями.

Читательница «Нашай Нівы» позвонила на горячую линию государственной пограничной службы, чтобы узнать, пустят ли в страну ее родственников непризывного возраста. Вот что ей ответили:

«В соответствии с действующим законодательным актом, где было бы указано, что граждане Беларуси не могут въезжать в Украину, нет. В законе Украины четко обозначены причины, по которым могут отказать во въезде. Это было всегда».

Напомним, что вчера во въезде в Украину отказали известному белорусскому журналисту и блогеру Никите Мелкозерову. По официальной причине, у него было «недостаточное финанасовое обеспечение на период запланированного прибытия».

Порядок отказа в пересечении государственной границы иностранцами регулируется статьей 14 Закона Украины »О пограничном контроле».

Так, данная статья предусматривает, что отказ во въезде возможен, если иностранцы не соответствуют одному или нескольким условиям пересечения границы.

Условиями же пересечения границы в соответствии с данным законом являются:

наличие у иностранца действительного паспортного документа;

отсутствие по иностранцу решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы Украины, Госпогранслужбы Украины о запрете въезда в Украину;

наличие у иностранца въездной визы, если иное не предусмотрено законодательством Украины;

подтверждение цели запланированного пребывания;

наличие у иностранца достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения в государство происхождения или транзита в третье государство или наличия у него возможности получить достаточное финансовое обеспечение законным способом на территории Украины.

Это касается граждан государств, включенных в перечень государств, утвержденных Кабинетом Министров Украины, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в государстве, включенном в этот перечень.

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