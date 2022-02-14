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Украина придумала, как заместить поставки нефтепродуктов из Беларуси

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  • 14.02.2022, 11:43
  • 1,520
Украина придумала, как заместить поставки нефтепродуктов из Беларуси

Есть несколько запасных вариантов.

«У Украины есть план действий в случае прекращения Беларусью поставок нефтепродуктов», - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом пишет информагентство «Интерфакс Украина».

Он добавил, что пока нет предпосылок прогнозировать отказ соседнего государства от них. «У нас есть план действий на любую ситуацию. Сегодня мы не видим прекращения этих поставок», – сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу.

В то же время, он отметил, что в случае прекращения поставки нефтепродуктов из Беларуси Украина будет импортировать их морским путем. «Единственный вопрос у нас сегодня – если государство-агрессор будет перекрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа, железнодорожным путем из Европы будем получать это горючее», – объяснил секретарь СНБО дальнейшие действия. Он также подчеркнул, что у Украины много партнеров, в частности Польша и страны Балтии, «которые нам помогают и за что мы им очень благодарны».

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