Врач объяснил, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса 14.02.2022, 12:04

Дети, как и взрослые, очень подвержены риску заражения COVID-19.

Заведующая отделением 1-й городской детской поликлиники Минска Любовь Дорошко рассказала aif.by, как, по ее мнению, следует поступить родителям ребенка, который перенес коронавирусную инфекцию.

«Если ребенок перенес коронавирусную инфекцию, в зависимости, безусловно, от возраста, обязательно через месяц надо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать электрокардиограмму и назначить витамины. Важно также ограничение физической нагрузки в течение одного месяца. Через 30 дней нужно прийти к участковому врачу на осмотр», – описала врач алгоритм восстановления после болезни.

Эксперт добавила, что дети, как и взрослые, очень подвержены риску заражения COVID-19. Медики обращают внимание на следующие симптомы, при которых следует как можно быстрее обратиться к врачу: повышение температуры тела до 38,5 градусов и выше, першение, боль в горле, заложенность носа, расстройства кишечника.

«Родители должны измерять температуру тела обязательно. Обязательно промывать носик физраствором. Обязательно увлажнение воздуха, обильное питье», – добавила педиатр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».