Доктор Мартов: Нет ничего хорошего в том, что сейчас все переболеют «омикроном» 14.02.2022, 13:26

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Владимир Мартов

Фото: Александр Веледимович

Известный доктор рассказал о ситуации с ковидом в Беларуси.

В Беларуси заболеваемость коронавирусом пошла вверх.

– Это безобразие, которое мы видим в поликлиниках, это то, чего мы вообще стремились избежать. И это обсуждалось и в первую волну, и во вторую, когда я еще работал, – прокомментировал ситуацию с количеством заболевших доктор Владимир Мартов в эфире канала Маланка Медиа. — И то, что этого не избежали, махнули рукой, мол, пусть все переболеют, это означает, что просто подняли руки вверх, бросили оружие и — делайте с нами, враги, что хотите.

Бывший заведующий реанимацией Витебской БСМП отметил:

— Ничего хорошего в том, что все переболеют, нет. Легковесно относиться к таким вещам, как врачу, мне не нравится. Да, похоже, что эта волна не так страшна, как первая, однако конкретным людям от этого не лучше. Есть совершенно индивидуальные сюжеты. Вот у меня на глазах пример моих близких друзей, когда женщина попала в больницу в неврологическое отделение с совершенно не тяжелым инсультом, на своих ногах. Но на пятый день она заразилась там COVID-19 и сейчас находится в реанимации с неутешительным прогнозом. Вот и все — кто-то, конечно, переболеет легче, чем раньше, а кто-то из тех, кто мог бы сжить со своими болезнями еще долго, просто умрет.

Мартов подчеркнул важность противоэпидемических мероприятий, в частности ношения масок.

— Мы много говорили в первую волну, но почему-то сейчас уже мало говорят о том, что пациенты в забитых поликлиниках могли прийти не в течение двух дней, а в течение двух недель и даже месяца. В первую волну было очень важно не допустить взрывного характера, потому что опасались, что будут заблокированы медицинские учреждения, и люди, которые заболели чем-то другим, не смогут получить помощь.

Чтобы этого не допустить, есть два метода — вакцинация адекватными вакцинами и противоэпидемические мероприятия. При этом ношение маски — это база. А вообще мы должны носить уже респираторы с клапанами второго класса. И они к этому моменту уже должны были быть дешевыми, свободно лежать в каждом магазине. А у нас начали бороться с агитацией носить маски. Это уже за пределами здравого смысла, — отметил Мартов.

Доктор не исключает, что в Беларуси может быть создана качественная вакцина от коронавируса.

— В той же России три вакцины, включая «Спутник». Беда в том, что эффективность еще одной вакцины — ЭпиВак — не доказана, там больше чиновничьего интереса. У КовиВак тоже эффективность не большая, но, по крайней мере, там ученые делали какие-то исследования и сейчас они их публикуют, и видно, что все не так здорово.

Что касается белорусской вакцины, то в нашей реальности создать что-то наподобие ЭпиВак, что-то такое недействующее, но приносящее доход производителям, легко. Но у нас есть и другой пример. После 2009 года, когда была вспышка свиного гриппа, Беларусь создала дженерик известного препарата против гриппа, и он оказался эффективным и в два раза дешевле оригинала.

Поэтому технически я не исключаю возможность сделать эффективную вакцину. Вопрос в том, под чьим руководством все это будет осуществляться, — заключил доктор.

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