В Аргентине будут определять коронавирус по аудиозаписи кашля 14.02.2022, 23:10

Для этого разработали специальную программу.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе начнут выявлять коронавирус по аудиозаписи кашля, присланной в бот в WhatsApp. Для этого местные власти разработали специальную программу на основе искусственного интеллекта, передает kommersant.ru.

«Чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным (после серии вопросов и ответов — прим.) человек может записать и отправить аудио своего кашля. Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля — прим.) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19»,— сказано в сообщении правительства города.

Правительство города объявило, что для создания бота собрали около 140 тыс. аудиозаписи здоровых и болеющих коронавирусом людей. Также во время тестирования программа проанализировала 2,7 тыс. аудио с кашлем, после чего дала рекомендации сдать тест на COVID-19 554 гражданам, 436 из них оказались положительными.

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