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Названы симптомы «Омикрона», которые проявляются в первые два дня болезни

  • 15.02.2022, 8:47
Названы симптомы «Омикрона», которые проявляются в первые два дня болезни

Некоторые из них не похожи на типичные для COVID-19 проявления.

Британские медики отмечают, что симптоматика штамма Омикрон схожа с основным вирусом COVID-19, однако сначала протекает несколько мягче.

Об этом сообщает Express.

По наблюдению врачей, при заражении Омикроном многие пациенты не отмечают у себя типичные для COVID-19 симптомы, но поступают с таким перечнем жалоб: першение в горле, боли в пояснице, насморк или заложенность дыхательных путей, головные боли, усталость, частое чихание, ночная потливость и общая ломота в теле.

Именно эти симптомы возникают в первые два дня после заболевания. И на них врачи советуют обращать внимание.

Эксперты также подчеркивают, что инкубационный период ковида, вызванного Омикроном, короче, чем при заражении другими штаммами. Но не стоит определять его самостоятельно, как и полное выздоровление от ковида — выходить из самоизоляции можно только после получения негативного теста.

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