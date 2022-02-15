Установлена связь между кофе и коронавирусом 2 15.02.2022, 9:56

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Утренний напиток обладает определенной защитной силой.

Исследователи из Северо-Западного университета США выявили связь между употреблением кофе и развитием коронавирусной инфекции. Оказывается, этот приятный для многих напиток обладает определенной защитной силой, пишет medikforum.ru.

С момента выявления коронавируса прошло уже более двух лет, и у исследователей было много времени для того чтобы выяснить не только то, что вызывает этот патоген, но и что укрепляет иммунитет человека. Выяснилось, что небольшой толчок нашей иммунной системе для борьбы с COVID-19 дает кофе. Этот любимый многими миллионами людей напиток снижает риск развития коронавируса на 10%, даже если вы выпиваете всего одну чашку в день.

Но не только кофе обладает этой защитной силой. Аналогичные свойства выявили у вареных или сырых овощей – достаточно съедать всего чуть более половины порции, за исключением, увы, картофеля. Правда, есть продукты питания, после употребления которых риск коронавируса увеличивается. К примеру, менее половины порции переработанного мяса вроде колбасы или сосисок ежедневно достаточно, чтобы увеличить риск развития COVID-19. Авторы исследования наблюдали за людьми, имевшими положительный тест на коронавирус.

При этом ученые совсем не убеждены в том, что именно кофеин является основным компонентом защиты от ковида, которую человек получает после употребления кофе. Вполне возможно, что в этом напитке есть какие-то другие ингредиенты, отличающие его от чая, которые и приводят к этому эффекту. В целом, исследование показывает важность здорового питания для укрепления иммунной системы и дополнительной защиты перед такими серьезными заболеваниями, как коронавирус.

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