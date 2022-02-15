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Медики назвали симптом, позволяющий выявить штамм «Омикрон» до теста

  • 15.02.2022, 11:08
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Медики назвали симптом, позволяющий выявить штамм «Омикрон» до теста
Фото: Getty Images

Его нельзя игнорировать, списывая на простуду.

Боль в горле является главным индикатором, уверяют ученые. Это наиболее распространенный симптом, который может прогнозировать положительный тест на коронавирусную инфекцию. В любом случае, при первых же подобных проявлениях, стоит уйти на самоизоляцию и сдать тест.

На заражение штаммом Омикрон до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Об этом сообщила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади и призвала при подобных проявлениях обязательно сдавать тесты.

Об этом пишет NBC Chicago.

Как отметила специалист, это наиболее распространенным симптомом, который может прогнозировать положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — заявила она и призвала не игнорировать этот симптом, списывая его на простуду.

Арвади призвала пациентов, у которых наблюдаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились COVID-19, пока тест не покажет обратное. А прежде важно уйти на самоизоляцию, чтобы не позволить Омикрону распространяться дальше.

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