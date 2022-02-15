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Медики объяснили, почему Жириновский тяжело переносит коронавирус

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  • 15.02.2022, 15:25
  • 9,316
Медики объяснили, почему Жириновский тяжело переносит коронавирус
Владимир Жириновский

Состояние политика прокомментировал академик РАН.

Экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

«Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более — при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики», — объяснил Онищенко.

Врач подчеркнул, что если бы Жириновский сразу лег в больницу, то сейчас бы он чувствовал себя гораздо лучше и никто бы даже не узнал о его госпитализации и болезни.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Ранее в Минздраве заявили, что состояние госпитализированного с «омикроном» Жириновского стабильное.

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