Медики объяснили, почему Жириновский тяжело переносит коронавирус

Медики объяснили, почему Жириновский тяжело переносит коронавирус6
- 15.02.2022, 15:25
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Состояние политика прокомментировал академик РАН.
Экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.
По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».
«Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более — при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики», — объяснил Онищенко.
Врач подчеркнул, что если бы Жириновский сразу лег в больницу, то сейчас бы он чувствовал себя гораздо лучше и никто бы даже не узнал о его госпитализации и болезни.
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.
Ранее в Минздраве заявили, что состояние госпитализированного с «омикроном» Жириновского стабильное.