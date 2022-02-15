Врачи рассказали, чем отличается головная боль при «омикроне» и мигрени 15.02.2022, 15:50

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И как ее снять.

Одним из самых распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса является «сдавливающая» головная боль, которая отличается от того, что человек чувствует при мигрени. Об этой новости рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская, пишет telegraf.by.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при «омикроне» — ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — уточнила врач.

По ее словам, происходит это из-за того, что коронавирус проникает через гематоэнцефалический барьер, где «может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль».

Ольга Голубинская отметила, что снять болевые ощущения при заражении коронавирусом поможет соблюдение нескольких правил.

«При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — порекомендовала врач.

Ранее главврач 10-й городской поликлиники в Минске Светлана Цобкало на основании данных о сегодняшних пациентах расписала по дням симптомы штамма «омикрон».

«Первые день-два болезни — заложенность носа, иногда с выделениями. Человек разговаривает с таким характерным французским прононсом. Также в первые два дня болезни — головная боль, повышается температура тела. У одних она небольшая, у других высокая. Кому как повезет. Потом начинает очень сильно болеть горло, как при ангине, появляется осиплость. Далее — сухой приступообразный кашель. Недомогание длится обычно неделю. А после все уходит. Никаких симптомов», — рассказала она.

По словам врача, заболевшим «омикроном» врачи назначают для снижения высокой температуры — жаропонижающие, для облегчения приступов кашля — отхаркивающие средства.

Светлана Цобкало отметила, что обычно при «омикроне» «до воспаления легких не доходит», но у пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или лишним весом «существует риск осложнений со стороны других органов и систем».

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