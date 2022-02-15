Крик души медиков солигорской «скорой»: 40 человек уволились, нет сил терпеть 15.02.2022, 16:24

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Дополнительные смены не оплачиваются нормально, а работы меньше не становится.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщает о проблемах медиков в Солигорске:

— К примеру, медикам зимой в морозы запретили включать обогрев машины, если она не стоит на станции. Также существует запрет лежать на кроватях на подстанции, хотя в контракте написано, что работа «без права сна», но с правом отдыха. Видимо, лежа отдых всегда равноценен сну по версии администрации солигорской скорой. Бесчисленные докладные и штрафы в отношении работников «скорой» также имеют место.

По поводу ковидных выплат мы уже давали комментарий — медики практически их не видят.

Многие сотрудники уже написали заявления и перешли на работу в одну ставку, большинство не хочет брать дополнительных смен, так как они не оплачиваются нормально, а работы меньше не становится.

Сейчас на солигорской «скорой» работает всего 3 врача на 8 ставок. Есть смены, где вообще нет врача, а это значит, что в эти дни во всем городе отсутствует бригада интенсивной терапии. Если попадется какой-то тяжелый случай, помощь пациенту будет оказываться силами фельдшеров линейных бригад и вызвать «на себя», как это положено, БИТов будет просто невозможно. Многие линейные бригады имеют всего лишь одного сотрудника, в то время, когда должно быть 2 фельдшера. Бригады не сформированы и полноценно не укомплектованы.

Ситуация на солигорской «скорой» стала стремительно ухудшаться с приходом новой заведующей и нового начальства из Боровлян.

Уже более 40 человек уволились с солигорской скорой помощи. Медики не смогли терпеть указы нового начальства, полный рабочий беспредел и неорганизованность и бардак как в ковидных выплатах, так и во всем остальном.

Если так пойдет и дальше, город Солигорск вскоре останется без экстренной службы медицинской помощи.

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