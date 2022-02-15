Названы напитки для восстановления после COVID-19 2 15.02.2022, 17:29

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Они помогут быстрее набраться сил.

Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью storinka.com.ua врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции, отметила Дюваль. Однако чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для приготовления морсов диетолог порекомендовала использовать облепиху и клюкву.

"Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс", — объяснила Дюваль.

Кипятить напиток не нужно, иначе не удастся сохранить в нем достаточное для лечебного эффекта количество витаминов. По словам диетолога, помимо морсов, терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав такого напитка могут входить как клюква, так и некоторые фрукты.

"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня", — сказала врач.

Если питье остынет, можно разбавить его теплой водой, но опять-таки не кипятком, предупредила она. От некоторых напитков в период восстановления после COVID-19 лучше отказаться, продолжила диетолог. Прежде всего в "список запрещенных" стоит внести черный чай и крепкий кофе.

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