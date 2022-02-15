Российские военные в Беларуси торгуют соляркой 10 15.02.2022, 17:53

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иллюстрационное фото ТАСС

Они также много пьют и оставляют горы мусора после себя.

Учения "Союзная решимость - 2022" достигли своей середины. Российские солдаты в Беларуси уже почти месяц.

Первые сообщения о российских солдатах, замеченных на территории Беларуси, появились 18 января. В течение трех недель, предшествовавших началу учений, таких сообщений становилось больше.

Очевидцы рассказывали "Радыё Свабода", что замечали военную технику не только на официальных местах проведения маневров, но и в других местах. Непосредственно перед началом учений 10 февраля Минобороны Беларуси опубликовало скорректированную карту, где были обозначены новые места маневров. Днем 15 февраля появилась еще одна такая карта.

Из нее можно понять, что под названием "участок местности "Полесский"" скрывается Брагинский район. Военную технику для участия в маневрах на его территорию доставляют через Хойники.

"Лично видел перемещение гусеничной военной техники по улицам города, - рассказал один из жителей Хойников. - Солдаты расположились в окрестных лесах. Много пьют и много продают дизельного топлива. Живут в палатках".

По информации телеграм-канала bel_zhd, который пишет о Белорусской железной дороге, 14-15 февраля началась выгрузка российской военной техники на железнодорожной станции "Хойники". Технику и российских солдат туда везут составами из направления Речицы через узловую станцию Василевичи.

"Во время разгрузки военной техники эти бравые ребята часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, - сообщает bel_zhd. - Уходят только тогда, когда поезд приближается на расстояние 200 метров от них. Едва не вынуждают машинистов применять экстренное торможение для предотвращения наезда"

По свидетельствам очевидцев, небольшие белорусские товарные станции не выдерживают условий, при которых разгружают российскую военную технику.

"В ноль разбиваются рампы для разгрузки военной техники, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, - сообщают очевидцы. - Случаются частые падения военной техники с платформ во время выгрузки. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".

Кроме этого, очевидцы сообщают, что после российских солдат на железнодорожных перегонах остается мусор. Особенно много его рядом с железной дорогой в окрестностях Ельска.

"В течение 3 километров через каждые 20 метров валяются полные 100-литровые мусорные пакеты - утверждают очевидцы. - Бутылки из-под водки, пустые пенопластовые пивные кеги, пустые коробки от сухпайков".

Согласно официальному сообщению Минобороны Беларуси, в маневрах на "участке местности "Полесский"" (территория Брагинского района. - РС) участвуют ракетные войска. 15 февраля там отрабатывали пуск ракет на расстояние 60 километров. Это примерное расстояние от Брагина до украинского Чернигова.

"На участке местности "Полесский" в Гомельской области расчеты 465-й ракетной бригады выполнили боевые пуски из тактического ракетного комплекса "Точка" - говорится в сообщении Минобороны. - В рамках белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" ракетчики нанесли групповой ракетный удар по цели, которая находится на расстоянии свыше 60 километров. За действиями военных наблюдал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин".

Тем временем в первой половине дня 15 февраля появилось сообщение Минобороны России, что Россия уже начала постепенно выводить с территории Беларуси своих солдат. Закончится учения "Союзная решимость 2022", по официальной информации, должны в воскресенье 20 февраля.

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