Названа стоимость коммерческих полетов в космос 15.02.2022, 22:48

Фото: АР

Американская компания Virgin Galactic 16 февраля начнет открытую продажу билетов.

Американская компания Virgin Galactic в среду, 16 февраля, начнет открытую продажу билетов на коммерческие суборбитальные полеты на своем космическом корабле. Стартовая цена путевки — 450 тысяч долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который приводит «Интерфакс».

Отмечается, что на данном этапе в продажу поступит тысяча билетов на полеты, которые, как ожидается, будут проведены в течение 2022 года с космодрома в американском штате Нью-Мехико. График предстоящих стартов пока не опубликован.

Известно, что весь полет будет длиться около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут лишь несколько минут.

Тем не менее в компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, «который не купишь за деньги».

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